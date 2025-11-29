Chi vince lo Zecchino d’Oro 2025? La finalissima con Carlo Conti Topo Gigio e il Piccolo Coro

Bologna, 29 novembre 2025 - “Allo Zecchino tutti insieme i bambini fanno festa, insieme al Piccolo Coro dell'Antoniano e anche tutti noi grandi ogni tanto ci meritiamo di tornare bambini, e nella quotidianità lo dovremmo fare sempre più spesso, tra gioia e leggerezza”. Le parole del direttore artistico Carlo Conti ci avvicinano alla serata finale dello Zecchino d’Oro, il festival musicale con le voci dei bambini giunto alla 68esima edizione. La prima per Margherita Gamberini, direttrice del Piccolo Coro che accompagna tutti i brani. Non certo la prima per il beniamino Topo Gigio, ospite fisso di tutte le puntate: delizioso, divertente, commovente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

