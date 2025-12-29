Dal parrucchiere al muratore il sommerso colpisce 49mila imprese artigiane venete

In Veneto, circa 49.000 imprese artigiane, ovvero il 47% del totale, si trovano a operare sotto la pressione di pratiche commerciali scorrette. Questa situazione interessa settori diversi, dal parrucchiere al muratore, evidenziando l’impatto del lavoro sommerso sull’economia locale. Un fenomeno che richiede attenzione per promuovere trasparenza e tutela delle imprese oneste nel territorio.

In Veneto quasi 49mila imprese artigiane, pari al 47% del totale affronta quotidianamente pressioni derivanti da pratiche commerciali scorrette. A rivelarlo il 20esimo rapporto Galassia di Confartigianato Imprese che ha stimato in 217,5 miliardi di euro, pari al 10,2% del PIL, il valore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

