Bonus natalizio ai lavoratori delle imprese artigiane | Ebac Calabria stanzia 100 mila euro

Ebac Calabria ha approvato un bonus natalizio di 300 euro destinato ai lavoratori delle imprese artigiane iscritte alla bilateralità. Con una dotazione di 100 mila euro, l'iniziativa mira a sostenere i dipendenti del settore durante le festività natalizie. La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione in via straordinaria, rafforzando l’impegno dell’organizzazione a favore delle imprese artigiane.

Il consiglio di amministrazione di Ebac Calabria ha deliberato in via straordinaria un bonus natalizio di 300 euro a favore dei lavoratori di imprese artigiane iscritte alla bilateralità.“Da oltre trenta anni Ebac Calabria eroga prestazioni di welfare a sostegno del reddito, garantendo ai. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Bonus Natalizio ai lavoratori delle imprese artigiane calabresi: l'Ebac Calabria stanzia 100mila euro - Il bando sarà pubblicato il 15 dicembre e le domande potranno essere presentate dalla stessa data e sino al 15 gennaio esclusivamente dalle imprese artigiane o da imprese che, seppur non artigiane, ap ... msn.com scrive

Shopping natalizio col bonus sosta: "Un sostegno al nostro commercio" dlvr.it/TPfzkY ? #ShoppingNatalizio Vai su X

AlterEgo Centro specializzato in trattamenti corpo e viso. . Cerchi un regalo utile, speciale e che faccia davvero felice chi lo riceve? Da AlterEgo trovi il nostro Menù Natalizio e le Christmas Card con bonus esclusivi! MENÙ NATALIZIO —> fino a -40% di - facebook.com Vai su Facebook