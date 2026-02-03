Picchia e violenta la compagna per due anni arrestato a Napoli
La polizia ha arrestato un uomo di origini srilankesi nel centro di Napoli. Da due anni, avrebbe picchiato e violentato la compagna più volte, anche in modo brutale. Le violenze sono durate dal gennaio 2024 fino a gennaio 2026. Ora l’uomo si trova in carcere, accusato di averla maltrattata e stuprata ripetutamente.
La Polizia ha arrestato un cittadino srilankese nel centro di Napoli: da gennaio 2024 a gennaio 2026 avrebbe sottoposto la compagna a violenze fisiche e psicologiche e l'avrebbe stuprata in più occasioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
