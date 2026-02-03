Picchia e violenta la compagna per due anni arrestato a Napoli

La polizia ha arrestato un uomo di origini srilankesi nel centro di Napoli. Da due anni, avrebbe picchiato e violentato la compagna più volte, anche in modo brutale. Le violenze sono durate dal gennaio 2024 fino a gennaio 2026. Ora l’uomo si trova in carcere, accusato di averla maltrattata e stuprata ripetutamente.

La Polizia ha arrestato un cittadino srilankese nel centro di Napoli: da gennaio 2024 a gennaio 2026 avrebbe sottoposto la compagna a violenze fisiche e psicologiche e l'avrebbe stuprata in più occasioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Napoli Città

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Giugliano nella giornata del 13 gennaio dalla Polizia di Stato.

Una giovane statunitense è stata chiamata a comparire davanti al Tribunale di Perugia per rispondere del reato di stalking nei confronti dell’ex compagno.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ci provano di nuovo violenti volevano colpirmi di nuovo tensione in metro

Ultime notizie su Napoli Città

Argomenti discussi: Sesto San Giovanni, picchia e violenta la fidanzata: 22enne arrestato -; Milano, 20enne violentata e picchiata dal fidanzato a Sesto San Giovanni: arrestato; Padova, picchia una donna in stazione e aggredisce la polizia: arrestato un 35enne; Picchia e violenta la fidanzata nel Milanese, lei fugge, 22enne arrestato.

Milano, picchia e violenta la fidanzata a Sesto San Giovanni: arrestato 22enneÈ accaduto nella serata di domenica, quando la vittima è stata soccorsa per strada con lividi ed ecchimosi sul viso e sulla schiena. Ai passanti ha detto di essere fuggita da un appartamento dove il ... tg24.sky.it

Picchia e violenta la fidanzata nel Milanese, lei fugge, 22enne arrestatoUn 22enne con precedenti è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Sesto San Giovanni (Milano) con l'ipotesi di maltrattamenti in famiglia, e denunciato per violenza sessuale. (ANSA) ... ansa.it

Picchia e violenta la fidanzata nel Milanese, lei fugge, 22enne arrestato. La 21enne è stata soccorsa per strada, aveva lividi sul volto e la schiena #ANSA - facebook.com facebook

Picchia e violenta la fidanzata nel Milanese, lei fugge, 22enne arrestato. La 21enne è stata soccorsa per strada, aveva lividi sul volto e la schiena #ANSA x.com