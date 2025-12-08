Al via il villaggio di Babbo Natale a piazza del plebiscito
"Lo avevamo promesso e abbiano mantenuto la parola: da oggi e fino al 21 dicembre in piazza del Plebiscito c'è il villaggio di Babbo Natale pronto ad accogliere gratuitamente i bambini di Napoli e i piccoli turisti della nostra città, prenotando sul portale della Camera di Commercio. Devo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
