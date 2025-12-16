Basket giovanile capolavoro Under 19 | Pesaro battuta ancora Forlì vola verso le finali nazionali

La squadra Under 19 Eccellenza dell’Unieuro Forlì prosegue la sua stagione da protagonista, confermando il suo dominio nel Girone H. Dopo aver già vinto all’andata, i biancorossi si sono ripetuti imponendosi a Pesaro, consolidando il primo posto e avvicinandosi alle finali nazionali. Un risultato che testimonia il talento e la determinazione del giovane team.

La Under 19 Eccellenza dell'Unieuro Forlì continua a scrivere una stagione da incorniciare. Dopo il successo dell'andata, i biancorossi si ripetono anche a Pesaro, imponendosi 79-63 sul parquet della VL e blindando matematicamente il primo posto nel Girone H. Una vittoria che vale molto più dei.

