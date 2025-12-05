Messina Futsal in casa della Gear Piazza Armerina nella penultima sfida d' andata
Volge al termine il girone d’andata del campionato di Serie A2 di calcio a 5. Nell’8^ giornata, il Messina Futsal renderà visita sabato alla Gear Piazza Armerina. Si tratta di una sfida d’alta quota, poiché i padroni di casa, terzi in graduatoria, ospiteranno la capolista giallorossa in un match. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altre letture consigliate
Le parole di Mr. Fiorenza ai microfoni di Omar Menolascina. #messinafutsal - facebook.com Vai su Facebook
"Messina Cahill" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Il Messina Futsal schianta il Città di Acri (10-3) e mantiene il primato - Il Messina Futsal ha battuto con il perentorio risultato di 10 a 3 il Città di Acri nella 7^ giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5, conservando, così, gelosamente il primato nel girone D. Da messinasportiva.it
Il Messina Futsal nella prima in casa, la Roma 3z History passa di misura - Oltre alla prima squadra ribaltata al PalaLaganà dopo la rete di Puglisi, cade anche la giovanile sul campo dell'Adrano C5 MESSINA – Il Messina Futsal è ... Scrive tempostretto.it
Niente riscatto per il Marsala Futsal che perde in casa del Messina - Niente riscatto in casa Marsala Futsal che torna dalla città dello Stretto con un’altra sconfitta nella quinta giornata di serie A 2 Girone A. Secondo itacanotizie.it
Il Messina Futsal non concede repliche al Città di Acri e mantiene il primato - La squadra giallorossa si è imposta con il perentorio punteggio di 10 a 3 nella 7^ giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5 ... Secondo today.it
Messina Futsal atteso dall’esordio stagionale in casa della Blingink Soverato - Nel girone D, il Messina Futsal esordirà in trasferta contro la Blingink Soverato al Palasport “Franco Scoppa”. Scrive messinasportiva.it
Il Messina Futsal prepara il debutto in casa contro la Roma 3Z History - Sabato 18 ottobre al PalaLaganà giallorossi in campo dalle ore 14 contro la formazione laziale nella seconda giornata del campionato di Serie A2 MESSINA – Atteso esordio casalingo del Messina Futsal, ... Segnala tempostretto.it