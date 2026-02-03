Piantedosi | corteo era resa conti Stato

La polizia ha dichiarato che i disordini di ieri sera sono stati una resa dei conti tra lo Stato e gli antagonisti dei centri sociali occupati. Secondo il ministro Piantedosi, i manifestanti hanno mostrato il loro vero volto, spesso grazie anche a coperture politiche ben riconoscibili. La tensione è salita durante il corteo, che si è concluso con scontri e cariche delle forze dell’ordine.

15.50 "I disordini confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente,talvolta anche grazie a coperture potiche ben identificabili".Così Piantedosi in Aula "Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti offre prospettivà impunità" "Corteo era resa dei conti con Stato" "Strategia che mira a innalzare il livello dello scontro con le Istituzioni" che "con la violenza punta a compattare la galassia anarco-antagonista"."Il livello dello scontro,pur con varianti, richiama dinamiche terroristiche".

