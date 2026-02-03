Askatasuna Piantedosi | Corteo era ' resa dei conti' con Stato democratico

Sabato a Torino si è tenuto un corteo che il ministro Piantedosi ha definito una “resa dei conti” con lo Stato democratico. L’iniziativa, annunciata già a gennaio, ha visto la partecipazione di circa 750 persone, tra attivisti di diverse anime dell’antagonismo, sindacalisti di base, gruppi NO TAV, ambientalisti, rappresentanti della CGIL, del partito ‘Alleanza Verdi e Sinistra’ e della comunità islamica locale. La polizia ha monitorato la protesta, che si è svolta senza incidenti, ma il ministro

"L'iniziativa di sabato era stata preceduta e preannunciata, lo scorso 17 gennaio, da una 'assemblea nazionale' indetta da Askatasuna presso l 'Università di Torino, a cui avevano partecipato circa 750 persone, fra le quali numerosi attivisti delle diverse anime dell'antagonismo nazionale, aderenti al sindacalismo di base, al movimento NO TAV e ai gruppi ambientalisti, rappresentanti della CGIL, del partito 'Alleanza Verdi e Sinistra' e della locale comunità islamica. In quella circostanza, nel rilanciare l'appuntamento per la 'manifestazione nazionale' in solidarietà ad Askatasuna, programmata per il successivo 31 gennaio a Torino, è stato sottolineato – cito testualmente – che il corteo avrebbe costituito 'una resa dei conti con lo Stato democratico', in quanto 'lo sgombero di Askatasuna alza l'asticella dello scontro'.

