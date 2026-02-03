Da lunedì 2 febbraio, Milano ha mivolto in azione un piano stradale straordinario per gestire al meglio il traffico in vista delle Olimpiadi invernali. Sono state predisposte restrizioni e percorsi alternativi per garantire sicurezza e fluidità nelle strade, in attesa dell’apertura ufficiale prevista per venerdì 6 febbraio allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. La città si prepara a vivere un evento che cambierà il suo volto per le prossime settimane.

Il Comune di Milano ha attivato da lunedì 2 febbraio un piano stradale straordinario per garantire la sicurezza, l’efficienza logistica e l’immagine globale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che prenderanno ufficialmente il via venerdì 6 febbraio con la cerimonia di apertura allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Le restrizioni al traffico, che coinvolgono centinaia di strade e aree del centro storico e delle zone più significative della città, sono state stabilite per gestire l’afflusso di delegazioni internazionali, capi di Stato, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, media e migliaia di visitatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piano stradale per Olimpiadi 2026: restrizioni e percorsi alternativi a Milano e Cortina

