Olimpiadi il piano Trenord per Milano-Cortina 2026 | corse potenziate servizio notturno e convogli speciali

Per favorire gli spostamenti durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Trenord ha predisposto un piano di potenziamento delle corse tra Milano, Cortina e Valtellina. Il servizio sarà rafforzato con treni speciali, corse potenziate e servizi notturni, offrendo un'opzione di trasporto più comoda e affidabile per tifosi, visitatori e staff coinvolti nei Giochi.

In treno a Milano Cortina 2026: Trenord potenzia le corse verso le gare a Milano e in Valtellina, per agevolare gli spostamenti di tifosi, appassionati e staff durante i Giochi. Dal 6 al 22 febbraio correranno sui binari ogni giorno 120 corse in più: le linee suburbane estenderanno il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni; sul collegamento fra Milano e la Valtellina circolerà un treno ogni mezz'ora fra le 4 di mattina e le 3 di notte. Aeroporto di Malpensa. 19990528-MILANO. INAUGURAZIONE COLLEGAMENTO FERROVIARIO " MALPENSA". Il treno Express che collegherà Milano, stazione di piazzale Cadorna, con l'aereoporto di Malpensa 200. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi, il piano Trenord per Milano-Cortina 2026: corse potenziate, servizio notturno e convogli speciali Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Flixbus potenzia le corse (già da dicembre): pullman tutti i giorni Trenord, in Lombardia 2.400 corse al giorno per Milano Cortina: cosa cambia per i Giochi OlimpiciCon l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, Trenord ha aggiornato il proprio servizio ferroviario in Lombardia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Olimpiadi Milano-Cortina2026: metà opere pronte tra il 2027 e il 2033 e costi per sei miliardi. Argomenti discussi: Il piano mobilità per le Olimpiadi Invernali: come spostarsi; Olimpiadi Milano Cortina 2026, trasporti potenziati in Valtellina: bus quasi raddoppiati in provincia di Sondrio. Olimpiadi, il piano Trenord per Milano-Cortina 2026: corse potenziate, servizio notturno e convogli specialiCome raggiungere in treno le località dei Giochi Invernali dal 6 al 22 febbraio. Saranno aumentati i collegamenti da e per l’aeroporto di Malpensa ... ilgiorno.it Treni no stop per Milano-Cortina: servizi potenziati per i GiochiIn occasione dei Giochi olimpici di Milano Cortina, Trenord potenzia in modo significativo il servizio ferroviario per agevolare gli spostamenti di tifosi, appassionati e addetti ai lavori verso le ... giornaledibrescia.it Primo piano | Olimpiadi, Cortina “off limits” di giorno già dal 1° febbraio facebook Rai Sport in agitazione per la copertura delle Olimpiadi: “Piano di lavoro con molti punti deboli” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.