Papà prende a pugni la maestra davanti alla figlioletta Solo per aver chiesto di firmare un modulo

Un padre ha colpito la maestra davanti alla scuola di Piacenza, davanti agli occhi della figlioletta. L’uomo si è arrabbiato dopo che la maestra ha chiesto di firmare un modulo e, senza esitazioni, le ha sferrato un pugno in faccia. La scena è avvenuta in modo improvviso e ha lasciato tutti senza parole. La scuola è stata immediatamente allertata e ora si aspetta che le autorità intervengano per fare chiarezza.

Piacenza, 3 febbraio 2026 - Un episodio di violenza inaudita ha scosso il mondo scolastico piacentino. Un padre ha aggredito brutalmente una maestra elementare all'interno dell'istituto, prendendola a pugni e spintoni. Il motivo? La richiesta, da parte dell'insegnante, di rispettare la procedura standard per l'uscita anticipata dell'alunna. Bimbo lasciato a piedi sotto la neve, i genitori perdonano l'autista: “Scuse accettate, ora Riccardo è sereno” La dinamica: la furia per un modulo da firmare. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Libertà il fatto è avvenuto durante il normale orario scolastico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

