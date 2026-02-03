Un padre ha colpito la maestra davanti alla scuola di Piacenza, davanti agli occhi della figlioletta. L’uomo si è arrabbiato dopo che la maestra ha chiesto di firmare un modulo e, senza esitazioni, le ha sferrato un pugno in faccia. La scena è avvenuta in modo improvviso e ha lasciato tutti senza parole. La scuola è stata immediatamente allertata e ora si aspetta che le autorità intervengano per fare chiarezza.

Piacenza, 3 febbraio 2026 - Un episodio di violenza inaudita ha scosso il mondo scolastico piacentino. Un padre ha aggredito brutalmente una maestra elementare all'interno dell'istituto, prendendola a pugni e spintoni. Il motivo? La richiesta, da parte dell'insegnante, di rispettare la procedura standard per l'uscita anticipata dell'alunna. Bimbo lasciato a piedi sotto la neve, i genitori perdonano l'autista: “Scuse accettate, ora Riccardo è sereno” La dinamica: la furia per un modulo da firmare. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Libertà il fatto è avvenuto durante il normale orario scolastico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Papà prende a pugni la maestra davanti alla figlioletta. "Solo per aver chiesto di firmare un modulo"

Papà spintona e prende a pugni maestra elementare a Piacenza(ANSA) - PIACENZA, 03 FEB - Un padre ha spintonato e preso a pugni la maestra elementare di sua figlia davanti agli occhi della bambina e di altre persone all'interno dell'istituto. L'aggressione, di ... msn.com

Piacenza, papà prende a pugni la maestra della figlia a scuola: gli aveva chiesto di compilare il modulo per l’uscita anticipataLa maestra ha presentato denuncia insieme alla dirigente scolastica L'articolo Piacenza, papà prende a pugni la maestra della figlia a scuola: gli aveva chiesto di compilare il modulo per l’uscita ant ... msn.com

