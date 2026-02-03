Petardo su Audero | stop trasferte ma il Viminale risparmia il derby

La curva dell’Inter resterà chiusa fino al 23 marzo, di fatto bloccando le trasferta dei tifosi in vista del derby. La decisione arriva dopo il petardo esploso su Audero e l’arresto di un altro ultrà. Il Viminale ha scelto di fermare le trasferte, ma ha lasciato aperto il varco per il grande classico della stracittadina, che si giocherà senza restrizioni. La linea del governo su ordine pubblico sembra privilegiare la tutela del derby rispetto alle trasferte, anche se questa strategia potrebbe far discutere.

Curva Inter bloccata sino al 23 marzo, stracittadina «salvata». Arrestato un altro ultrà. C’è una linea comune nelle decisioni di ordine pubblico che rischia di creare qualche polemica: si colpiscono le trasferte, non i derby. È accaduto con l’Inter, sanzionata dopo i fatti di Cremona - il lancio di materiale pirotecnico in campo contro il portiere grigiorosso Emil Audero, per cui ieri è stato arrestato un diciannovenne legato agli ultras interisti, diverso dal soggetto che ha perso tre dita nell’esplosione di un altro ordigno - con divieto di trasferta fino al 23 marzo 2026 e limitazioni alla vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia. 🔗 Leggi su Laverita.info

Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell'Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo, a causa dei recenti incidenti a Cremona.

++++ Fermato il lanciatore del petardo che ha stordito Audero a Cremona. Ventenne, milanese, frequentatore della curva Inter. Dunque non faceva parte di club extra milanesi. x.com

