Petardo Audero linea dura del Viminale | trasferte vietate ai tifosi Inter fino al 23 marzo Derby escluso

Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo. La sola eccezione riguarda il derby, che si giocherà regolarmente senza la presenza dei supporter ospiti. La misura arriva dopo i recenti episodi violenti e mira a contenere i rischi legati alla presenza dei tifosi nerazzurri fuori casa. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal Ministero dell’Interno, che ha scelto di adottare una linea dura per garantire maggiore sicurezza.

Cosa rischia l'Inter dopo il petardo ad Audero: la chiusura di un settore, la multa, le trasferte e il pugno duro di MarottaLa giustizia sportiva è pronta a fare il suo corso, con il giudice sportivo che si esprimerà domani. Ma intanto il presidente nerazzurro non fa sconti ... corriere.it

Petardo contro Audero: al vaglio le immagini della videosorveglianza dello ZiniProseguono le indagini per identificare il tifoso dell’Inter che ha lanciato dalla Curva Nord il petardo contro Emil Audero domenica ... cremonaoggi.it

Audero: "Petardo lanciato da tifoso Inter Mi ha ferito dentro" #SkySport #SkySerieA x.com

Audero dopo l'episodio del petardo: "Ho pensato ma perché proprio a me Ma cosa vi ho fatto Ho un ottimo rapporto con società e giocatori. Tutti erano preoccupati, a cominciare dal presidente. L'idea di speculare non fa parte del mio carattere, ma potev - facebook.com facebook