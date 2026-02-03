Petardo in testa ad Audero trasferte vietate ai tifosi dell’Inter Ma non vale per il derby

Il Ministero dell’Interno ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi dell’Inter fino a marzo 2026, dopo il petardo che ha colpito Emil Audero durante la partita con la Cremonese. La misura riguarda tutte le partite fuori casa della squadra, tranne il derby di Milano, che si giocherà regolarmente. La scelta ha suscitato molte polemiche e si aspetta di capire come reagiranno i supporter nerazzurri.

Divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia. Questo il provvedimento disposto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo il lancio del petardo in occasione della trasferta di domenica a Cremona che ha colpito il portiere della Cremonese Emil Audero. "Il provvedimento - informa il Viminale - è finalizzato a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive".

