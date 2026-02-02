Petardo colpisce Audero identificato tifoso | ha perso tre dita ed è stato picchiato sarà arrestato

Durante la partita tra Inter e Cremonese, un petardo lanciato dal settore ospiti ha colpito Emil Audero. Il portiere è stato ferito gravemente, ha perso tre dita e ha anche subito una colluttazione con alcuni tifosi, che sono stati identificati e sono destinati all’arresto. La scena ha provocato grande sdegno tra i presenti e potrebbe portare a misure drastiche contro i responsabili.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.