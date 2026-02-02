Petardo colpisce Audero identificato tifoso | ha perso tre dita ed è stato picchiato sarà arrestato
Durante la partita tra Inter e Cremonese, un petardo lanciato dal settore ospiti ha colpito Emil Audero. Il portiere è stato ferito gravemente, ha perso tre dita e ha anche subito una colluttazione con alcuni tifosi, che sono stati identificati e sono destinati all’arresto. La scena ha provocato grande sdegno tra i presenti e potrebbe portare a misure drastiche contro i responsabili.
(Adnkronos) – Il petardo lanciato dal settore ospiti dell'Inter e ha colpito Emil Audero durante la sfida con la Cremonese lascia strascichi che potrebbero avere conseguenze serie per il club nerazzurro. Secondo quanto ricostruito da 'Il Corriere della Sera', le forze del'ordine hanno rapidamente identificato l'uomo che ha lanciato in campo il petardo. Nel farlo. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Audero Cremonese
Arrestato il teppista che ha lanciato il petardo ad Audero: ha perso tre dita ed è stato picchiato dagli altri tifosi dell'Inter
La polizia ha arrestato il giovane che ha lanciato il petardo durante la partita tra Cremonese e Inter.
Il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo verso Audero ha perso 3 dita, poi è stato picchiato
Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo verso Audero.
Ultime notizie su Audero Cremonese
Argomenti discussi: Venezuela, Trentini: Ci dissero che eravamo pedine di scambio, prigionia dura.
Petardo colpisce Audero, identificato tifoso: ha perso tre dita ed è stato picchiato, sarà arrestatoIl petardo lanciato dal settore ospiti dell'Inter e ha colpito Emil Audero durante la sfida con la Cremonese lascia strascichi che potrebbero avere conseguenze serie per il club nerazzurro. Secondo ... adnkronos.com
Arrestato il teppista che ha lanciato il petardo su Audero, ha perso 3 dita e poi è stato aggredito dai tifosi della curvaA cercare di sgambettare l'Inter sono i suoi tifosi, con un petardo che scoppia nella ripresa durante la partita (poi vinta) contro la Cremonese, ... msn.com
Gesto inqualificabile durante Cremonese-Inter. Un petardo lanciato dal settore ospiti colpisce Audero. - facebook.com facebook
Cremonese-Inter, un petardo colpisce il portiere Audero che crolla a terra x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.