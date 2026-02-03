Petardo contro Audero arrestato ultrà

La polizia ha arrestato un ultrà di 19 anni della curva interista, appartenente ai Viking. L’accusa è di aver lanciato il petardo che, domenica scorsa, ha colpito e stordito il portiere Emil Audero durante la partita Cremonese-Inter. L’arresto è stato fatto dalla Digos dopo le indagini sui disordini di quella giornata.

19.20 E' stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking, che è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Non è lo stesso tifoso romagnolo ricoverato in ospedale, che era in possesso di un altro petardo che gli è esploso in mano. Il 19enne è stato arrestato, con provvedimento di flagranza differita, su disposizione del pm di turno di Milano Francesco Cajani.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La polizia ha arrestato un ultrà di 19 anni della curva interista, appartenente al gruppo dei Viking.

Un 19enne legato al tifo organizzato dell’Inter è stato arrestato dopo aver scoperto chi ha lanciato il petardo contro Emil Audero durante la partita di domenica a Cremona.

Cremonese-Inter, petardo contro il portiere: il momento del lancio. Arrestato ultrà nerazzurro

Petardo contro Audero: trovato il vero responsabile. Arrestato un 19enne legato al tifo organizzato dell’InterLe indagini della Digos di Cremona hanno stabilito che a colpire il portiere grigiorosso non è stato il sostenitore legato all’Inter Club San Marino, ricoverato in ospedale dopo aver perso tre dite de ... ilgiorno.it

Petardo contro Audero a Cremonese-Inter: arrestato ultrà nerazzurro, è un 19enne. Il momento del lancio VIDEOE' stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking, che è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito ... leggo.it

++++ Fermato il lanciatore del petardo che ha stordito Audero a Cremona. Ventenne, milanese, frequentatore della curva Inter. Dunque non faceva parte di club extra milanesi. x.com

Arriva la decisione del Viminale dopo il petardo lanciato a Emil Audero nel corso di Cremonese-Inter Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha disposto il divieto di trasferte ai tifosi dell'Inter fino al 23 marzo, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, - facebook.com facebook