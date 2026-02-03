Petardo contro Audero | trovato il vero responsabile Arrestato un 19enne legato al tifo organizzato dell’Inter

Un 19enne legato al tifo organizzato dell’Inter è stato arrestato dopo aver scoperto chi ha lanciato il petardo contro Emil Audero durante la partita di domenica a Cremona. Le forze dell’ordine sono riuscite a identificare il responsabile e a fermarlo, mettendo fine a un’indagine che era rimasta aperta per giorni. Ora si attende il processo e ulteriori dettagli sulla vicenda.

Cremona, 3 febbraio 2026 – Svolta nell’inchiesta sul tifoso dell’Inter che, durante la partita giocata domenica 1 febbraio tra nerazzurri e Cremonese ha colpito con un petardo il portiere grigiorosso, Emil Audero. La Polizia di Stato della Questura di Cremona ha infatti, oggi 3 febbraio, tratto in "arresto differito" un ultrà 19enne della curva interista (del gruppo dei Viking) ,individuato come reale responsabile del lancio della bomba carta. Il petardo di Cremona costa caro: trasferte vietate ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo prossimo Non si tratta dunque, a differenza di quanto emerso inizialmente, del tifoso legato all’Inter Club San Marino, ricoverato in ospedale dopo aver perso tre dite della mano per lo scoppio di un'altra bomba carta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Petardo contro Audero: trovato il vero responsabile. Arrestato un 19enne legato al tifo organizzato dell’Inter Approfondimenti su Inter Cremonese Arrestato il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo contro Audero: è un 19enne che fa parte degli ultras della Curva Nord La polizia ha arrestato un giovane di 19 anni, tifoso degli ultras dell’Inter, coinvolto nell’incidente di domenica a Cremona. Arrestato il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo contro Audero: è un 19enne che fa parte dei gruppi ultras della Curva Nord La polizia ha arrestato un 19enne tifoso dell’Inter, appartenente ai gruppi ultras della Curva Nord, che domenica ha lanciato un petardo contro il portiere Emil Audero a Cremona. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Inter Cremonese Argomenti discussi: Petardo ad Audero in Cremonese-Inter, il tifoso ha perso tre dita; Petardo contro Audero, Marotta: Impediremo ai responsabili l'ingresso a San Siro; Petardo colpisce Audero, paura in Cremonese-Inter: cos'è successo; Cosa rischia l'Inter dopo il petardo ad Audero: la chiusura di un settore, la multa, le trasferte e il pugno duro di Marotta. Petardo contro Audero, divieto di trasferta per interisti. Arrestato l'ultrasIn attesa dei provvedimenti della giustizia sportiva, arriva la scure del Viminale dopo che un tifoso aveva esploso un botto durante Cremonese-Inter. Il tifoso è stato arrestato ... rainews.it Petardo colpisce Audero: quali rischi corre l’Inter? Il provvedimento di PiantedosiPetardo su Audero durante Cremonese-Inter: cosa rischia l’Inter tra trasferte vietate, possibili multe e chiusura di settori dello stadio. Ecco la decisione di Piantedosi. notizie.it ULTIM'ORA - Petardo Audero, arriva la decisione sui tifosi dell'Inter. LEGGI QUI areanapoli.it/share/620272/ - facebook.com facebook Petardo ad Audero: divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo… tranne per il derby x.com

