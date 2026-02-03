Il Viminale ha deciso di vietare le trasferte dei tifosi dell’Inter fino al 23 marzo, escludendo il derby di ritorno. La misura arriva dopo l’incidente di Cremona, quando un petardo ha colpito il portiere Emil Audero, costringendolo a lasciare il campo per qualche minuto. Le autorità vogliono evitare altri episodi di questo tipo.

Niente trasferte fino al prossimo 23 marzo, derby di ritorno escluso. E’ la decisione del Viminale dopo i gravi fatti di Cremona, l’episodio del petardo che ha sfiorato il portiere della Cremonese Emil Audero lasciandolo a terra per qualche minuto. Non uno stop fino alla fine della stagione, come successo ai “colleghi” di Roma, Fiorentina, Lazio e Napoli, ma una sospensione temporanea perché il gesto sconsiderato è stato ritenuto slegato da logiche di curva e di ordine pubblico. In ogni caso, anticipando anche il verdetto del Giudice sportivo, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Petardo contro Audero, stop alle trasferte dei tifosi dell’Inter fino al 23 marzo

Il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo contro Audero è in condizioni criticheIl 30enne romagnolo, accusato di aver scagliato l'ordigno in campo, sarà sottoposto a una serie di operazioni ... corrieredellosport.it

Perché sto giocando ancora? Perché sono in campo?: Audero racconta gli attimi dopo lo scoppio del petardoIl portiere della Cremonese descrive i momenti dopo l'esplosione del petardo lanciato dal settore ospiti durante la partita ... ilfattoquotidiano.it

Audero: "Petardo lanciato da tifoso Inter Mi ha ferito dentro" #SkySport #SkySerieA x.com

Audero dopo l'episodio del petardo: "Ho pensato ma perché proprio a me Ma cosa vi ho fatto Ho un ottimo rapporto con società e giocatori. Tutti erano preoccupati, a cominciare dal presidente. L'idea di speculare non fa parte del mio carattere, ma potev - facebook.com facebook