BREAKING NEWS trasferte vietate ai tifosi dell’Inter fino al 23 Marzo | per il Derby dell’8…

Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo. La misura arriva dopo l’episodio violento di domenica scorsa allo stadio Zini di Cremona. La decisione riguarda tutte le trasferte dell’Inter, in modo da prevenire ulteriori incidenti. La notizia ha già suscitato reazioni tra i supporter e negli ambienti sportivi.

Inter trasferte vietate. Il Viminale ha deciso di imporre il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo a seguito del grave episodio verificatosi domenica scorsa allo stadio Zini di Cremona. Durante la partita contro la Cremonese, il portiere Emil Audero è stato colpito da un petardo lanciato dagli spalti, un gesto pericoloso e deprecabile che ha subito suscitato indignazione nel mondo del calcio. La misura riguarda le prossime trasferte della squadra nerazzurra, con l’obiettivo di garantire sicurezza e prevenire ulteriori incidenti simili. Tra le partite interessate dal divieto ci sono quelle contro il Sassuolo a Reggio Emilia, il Lecce e la Fiorentina, tutte gare in cui i tifosi dell’ Inter non potranno presenziare.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il Ministero ha deciso di vietare ai tifosi di Lazio e Napoli di seguire le loro squadre in trasferta fino alla fine della stagione.

Il Ministero dell'Interno ha comunicato il divieto di trasferta per i tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione.

