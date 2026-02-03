Petardo Audero l’ANSA rivela | tifoso in condizioni critiche Tutti gli aggiornamenti

Questa mattina si è diffusa la notizia di un tifoso rimasto ferito dopo un petardo lanciato durante la partita. Le sue condizioni sono state descritte come critiche dall’ANSA, che ha aggiornato sulla situazione. La polizia sta indagando per capire chi abbia lanciato l’oggetto e cosa possa aver portato a questa scena violenta.

Inter News 24 Petardo Audero, importante aggiornamento fornito dall’ANSA: sarebbero critiche le condizioni del tifoso protagonista dell’episodio. Arrivano aggiornamenti decisivi sull’episodio che ha sconvolto il pomeriggio dello Zini. Come riportato dall’ ANSA, le indagini della Digos hanno portato all’identificazione del presunto responsabile del lancio del petardo che ha colpito Emil Audero. Si tratta di un uomo di 40 anni, incensurato, appartenente all’Inter Club San Marino. Petardo Audero, identificato il responsabile: è un 40enne di San Marino, ora rischia l’amputazione. Mentre l’Inter di Cristian Chivu prepara il quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino, la giustizia ordinaria e quella sportiva si muovono rapidamente per chiudere il cerchio su quanto accaduto a Cremona. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Petardo Audero, l’ANSA rivela: tifoso in condizioni critiche. Tutti gli aggiornamenti Approfondimenti su Petardo Audero Petardo colpisce Audero, identificato tifoso: ha perso tre dita ed è stato picchiato, sarà arrestato Durante la partita tra Inter e Cremonese, un petardo lanciato dal settore ospiti ha colpito Emil Audero. Tifoso dell’Inter lancia un petardo su Audero, perde tre dita e viene picchiato dagli altri (video) Un tifoso dell’Inter ha lanciato un petardo su Audero durante la partita di ieri pomeriggio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Petardo Audero Argomenti discussi: Marotta, 'impediremo l'ingresso a San Siro a chi ha tirato un petardo contro Audero'; Petardo su Audero l'ultras sarà arrestato Cosa rischia l'Inter; Petardo contro Audero, Marotta: Impediremo ai responsabili l'ingresso a San Siro; Petardo ad Audero in Cremonese-Inter, il tifoso ha perso tre dita. Marotta, impediremo l'ingresso a San Siro a chi ha tirato un petardo contro AuderoSiamo in stretto contatto con le Autorità competenti per le indagini sull'increscioso incidente di ieri sera a Cremona. (ANSA) ... ansa.it Petardo contro Audero, Marotta: Impediremo ai responsabili l'ingresso a San SiroL'obiettivo primario è quello di identificare tutti i responsabili di quanto avvenuto ieri sera a Cremona. Lo ha detto il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, parlando con l'Ansa del petardo lanciato ... milanotoday.it Modena, il tifoso accusato di aver lanciato il petardo su Audero ha la mano gravemente lesionata x.com #Audero: “Dopo il petardo ho sentito un senso di vuoto. Ho pensato: perché sono in campo Perché sto giocando” Alla Gazzetta: "Dentro di me non sentivo la volontà di abbandonare. Vorrei incontrare l'autore del gesto e chiedergli: perché" https://www.ilna - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.