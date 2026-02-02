Tifoso dell’Inter lancia un petardo su Audero perde tre dita e viene picchiato dagli altri video
Un tifoso dell’Inter ha lanciato un petardo su Audero durante la partita di ieri pomeriggio. Il petardo ha colpito il portiere, che ha perso tre dita e ha avuto bisogno di soccorsi. Nel caos, altri tifosi si sono scagliati contro l’uomo, che è stato picchiato e ha lasciato il campo in gravissime condizioni. La partita è stata momentaneamente interrotta, con lo speaker che ha annunciato possibili sospensioni a causa dei continui lanci.
Momento di follia pericolosa nel corso di Cremonese-Inter, ieri pomeriggio: al 48? viene tirato, dalla curva della tifoseria interista, un petardo verso Audero che cade e deve essere soccorso, mentre Lautaro e Chivu vanno a rimproverare i tifosi; i l portiere lombardo, stordito, riprende il suo posto senza apparenti danni qualche minuto dopo: prevedibile un recupero corposo, anche perché i lanci di petardi continuano e lo speaker avvisa di una possibile sospensione della gara. L’Iter alla fine vince per due a zero. In serata è stato individuato il responsabile del lancio del petardo. Come riferisce il ‘ Corriere della Sera’, il tifoso dell’Inter ha perso tre dita a causa di un altro petardo che gli è esploso in mano e prima di essere portato in ospedale è stato picchiato dai suoi compagni di tifo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
