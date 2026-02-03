Petardo Audero individuato ed arrestato l’autore del lancio | è un ultrà 19enne! Ecco l’accusa

Nella notte gli agenti hanno arrestato un ultrà di 19 anni che aveva lanciato il petardo che ha ferito un giocatore di Audero. Gli investigatori lo hanno individuato rapidamente e ora il giovane si trova in manette con l’accusa di aver provocato lesioni e di aver provocato disordini durante la partita allo stadio Zini. La svolta arriva a pochi giorni dai fatti, con le forze dell’ordine che stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio di quella serata.

La polizia ha arrestato l’uomo che ha lanciato il petardo durante la partita.

La polizia ha arrestato un ultrà di 19 anni della curva interista, appartenente al gruppo dei Viking.

Argomenti discussi: Individuato il tifoso che ha lanciato il petardo verso Audero: è ferito alle dita e ricoverato in ospedale; Petardo su Audero: il teppista ha perso tre dita, sarà arrestato. Multa all'Inter, punizioni per la curva; Petardo su Audero, caccia al tifoso! Individuato il possibile responsabile, cosa succede ora; Arrestato il teppista che ha lanciato il petardo ad Audero: ha perso tre dita ed è stato picchiato dagli altri tifosi dell'Inter.

