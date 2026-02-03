La polizia ha arrestato l’uomo che ha lanciato il petardo durante la partita. Si tratta di un tifoso, diverso da quello a cui sono saltate le dita qualche tempo fa. Le forze dell’ordine sono intervenute subito e hanno identificato il responsabile. La scena si è svolta in modo rapido, e ora l’uomo rischia sanzioni penali. La partita è ripresa senza ulteriori problemi, ma l’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli stadi.

Petardo Audero, arrestato l’autore del lancio: non è la stessa persona a cui sono saltate le dita. Vediamo insieme di chi si tratta. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, la giustizia ha fatto il suo corso molto rapidamente: è stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne dell’Inter, membro del gruppo organizzato dei Viking. Il giovane tifoso è accusato di aver lanciato il petardo che, durante la partita di domenica scorsa allo stadio Zini, ha stordito il portiere della Cremonese, cresciuto proprio nel vivaio bianconero. QUI LE ULTIME SULLA JUVE Il ragazzo è finito in manette con un provvedimento di flagranza differita, ordinato dal pm di turno di Milano Francesco Cajani, a conclusione delle indagini svolte tra Cremona e il capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Petardo Audero, arrestato l'autore del lancio: non è lo stesso a cui sono saltate le dita. Ecco di chi si tratta

Durante la partita tra Inter e Cremonese, un petardo lanciato dal settore ospiti ha colpito Emil Audero.

Un tifoso della Cremonese ha lanciato un petardo contro il portiere dell’Inter, Audero, durante la partita.

