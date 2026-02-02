Petardo su Audero | il teppista ha perso tre dita sarà arrestato Multa all' Inter punizioni per la curva

Un tifoso della Cremonese ha lanciato un petardo contro il portiere dell’Inter, Audero, durante la partita. Il teppista si è ferito con un secondo ordigno e ha perso tre dita. È stato subito individuato e sarà arrestato. La partita è stata sospesa per motivi di sicurezza. L’Inter riceverà anche una multa, mentre la curva verrà punita. La polizia ha già avviato le indagini per fare luce sull’accaduto.

Un botto sordo, violento. Poi dal fumo denso, quasi gelatinoso, esce una sagoma vestita di giallo. A terra, stesa, come colpita da un proiettile al poligono. Invece è stata centrata dall’onda d’urto di un petardo, piovuto dritto dal settore dei tifosi dell’Inter. Il portiere della Cremonese Emil Audero si tocca l’orecchio, stordito e incredulo. E’ appena cominciato il secondo tempo, la partita è già indirizzata verso il risultato più scontato, quando sullo stadio Zini scende una cappa di silenzio che odora di panico. Corrono tutti verso l’area dei padroni di casa. Dimarco, Baschirotto, Lautaro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Petardo su Audero: il teppista ha perso tre dita, sarà arrestato. Multa all'Inter, punizioni per la curva Approfondimenti su Audero Inter Petardo dalla curva su Audero: Cremonese-Inter sospesa 3’ Al 49’ del match tra Cremonese e Inter, allo stadio “Zini” di Cremona, un petardo lanciato dalla curva ha colpito il portiere Audero. Cosa rischia l’Inter per il petardo che ha sfiorato Audero: non solo una multa pesante L’Inter rischia una multa salata dopo che un petardo ha sfiorato Audero durante la partita. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Audero Inter Argomenti discussi: Calcio Live News: in campo Cremonese-Inter (0-2), Audero sfiorato da un petardo lanciato in campo; Inter, Marotta: Il petardo verso Audero è stato un gesto insulso, che non c'entra con i valori dello sport; Serie A, Juventus va a mille all'ora: a Parma è 4 a 1 - Troppa Juventus per il Parma; Brutte notizie per Antonio Conte! David Neres verso l'intervento chirurgico: i tempi di recupero dell'esterno del Napoli. Cosa rischia l’Inter per il petardo che ha sfiorato Audero: non solo una multa pesanteIl Codice di Giustizia Sportiva è chiaro su casi del genere: le società sono responsabili del comportamento dei propri sostenitori ... fanpage.it Petardo su Audero in Cremonese-Inter, Marotta: Gesto insulso e antisportivo. VIDEODopo il match con la Cremonese, Giuseppe Marotta si è presentato ai microfoni di Sky Sport per condannare l'episodio che ha coinvolto il pubblico interista all'inizio della ripresa, quando un petardo ... sport.sky.it Cremonese-Inter, un petardo colpisce il portiere Audero che crolla a terra x.com Petardo dalla curva interista: colpito Audero, gara sospesa per 3 minuti Momenti di tensione durante il match: dalla curva occupata dai tifosi dell’Inter è stato lanciato un petardo che ha colpito Emil Audero alla gamba. Il portiere della Cremonese è caduto a t - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.