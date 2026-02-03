Petardi a Cremona Coinvolto un iscritto all’Inter club S Marino | Chiesta l’espulsione

Un giovane di Cremona, iscritto all’Inter Club San Marino, ha sparato petardi nel centro della città. La scena ha scatenato il caos tra i passanti e ha spinto gli organizzatori a chiedere l’espulsione del ragazzo. Andrea Tamagnini, presidente dell’Inter Club San Marino, non nasconde la sua rabbia: “Una follia”, ripete più volte. La polizia sta indagando per capire cosa abbia portato il giovane a compiere un gesto così sconsiderato.

"Una follia. Possiamo definirla solo così: una follia". Non riesce a darsi pace il presidente dell’ Inter Club San Marino, Andrea Tamagnini. Inter club del Titano di cui è socio il tifoso che domenica pomeriggio nel tentativo di lanciare in campo una bomba carta, è rimasto gravemente ferito a una mano. Episodio accaduto subito dopo, a inizio secondo tempo, il lancio di un primo petardo in campo. Finito a fianco del portiere grigiorosso Emil Audero, stordendolo e procurandogli una lesione lacero contusa alla coscia destra, oltre alla sospensione della gara per alcuni minuti. Residente a Cesena, originario di Molfetta, il 40enne sembrerebbe essere un cane sciolto, iscritto all’Inter Club San Marino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un petardo lanciato contro il portiere dell'Inter, Audero, rischia di costargli tre dita.

Durante la partita tra Cremonese e Inter di domenica pomeriggio, un tifoso ha lanciato un petardo contro il portiere dell'Inter, Audero.

