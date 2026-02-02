Petardo contro Audero un iscritto all’Inter club San Marino rischia 3 dita | Una follia già chiest
Durante la partita tra Cremonese e Inter di domenica pomeriggio, un tifoso ha lanciato un petardo contro il portiere dell’Inter, Audero. L’esplosione gli ha causato la perdita di tre dita. L’uomo, 40 anni, residente a Cesena ma originario di Molfetta, è stato portato in ospedale con ferite serie alla mano. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i soccorritori lavorano per mettere in sicurezza l’area.
Un uomo di 40 anni, residente a Cesena e originario di Molfetta, è rimasto gravemente ferito a una mano dopo lo scoppio di una bomba carta durante la partita tra Cremonese e Inter, disputata domenica pomeriggio allo stadio “Zini” di Cremona. L’uomo, che si è presentato all’ingresso dello stadio insieme a nove persone provenienti da San Marino, ha tentato di lanciare l’ordigno in campo poco dopo l’inizio del secondo tempo. Il petardo è esploso accanto al portiere Emil Audero, causandogli una lesione lacero-contusa alla coscia destra e provocando un’interruzione della gara per diversi minuti. Il tifoso, che si è identificato come iscritto all’Inter Club San Marino, è stato immediatamente fermato dalle forze dell’ordine e trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Inter, tifoso arrestato dopo il lancio di un petardo contro Audero: ecco cosa è successoUn appassionato tifoso dell'Inter ha scagliato un petardo contro il portiere Audero, causando un infortunio serio e la conseguente arresto del colpevole. notizie.it
Audero parla dopo il petardo: «Forte dolore a orecchio e ginocchio ma poteva andare peggio»Il portiere della Cremonese parla dell'episodio di cui è stato vittima in campo ... msn.com
L'Inter Club di San Marino: «Il petardo è stato lanciato da un nostro socio, ne abbiamo già chiesto l'espulsione. Collaboriamo con la Digos per identificare ogni responsabilità» x.com
