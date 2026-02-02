Petardo contro Audero un iscritto all’Inter club San Marino rischia 3 dita | Una follia già chiesta l’espulsione

Un petardo lanciato contro il portiere dell’Inter, Audero, rischia di costargli tre dita. Un iscritto all’Inter Club di San Marino, ora sotto indagine, si è scagliato con un oggetto esplosivo durante la partita di ieri. Tamagnini, presidente del club, definisce l’episodio “una follia” e denuncia che già si è chiesto l’intervento delle autorità per evitare che situazioni simili si ripetano.

San Marino, 2 febbraio 2026 – “Una follia. Possiamo definirla solo così: una follia ”. Non riesce a darsi pace il presidente dell’Inter Club San Marino, Andrea Tamagnini. Inter club del Titano di cui è socio il tifoso che domenica pomeriggio nel tentativo di lanciare in campo una bomba carta, è rimasto gravemente ferito a una mano. Il lancio del petardo, poi la bomba carta che esplode. Episodio accaduto subito dopo, a inizio secondo tempo, il lancio di un primo petardo in campo. Finito a fianco del portiere grigiorosso Emil Audero, stordendolo e procurandogli una lesione lacero contusa alla coscia destra, oltre alla sospensione della gara per alcuni minuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

