Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò ancora senza esito le ricerche della donna

3 dic 2025

 Ancora senza esito le ricerche di Tatiana   Tramacere, la donna di 27 anni scomparsa da Nardò, in provincia di Lecce, da lunedì 24 novembre. L’ultimo avvistamento. A sporgere denuncia era stata la famiglia della giovane donna, seguita sui social da oltre 54mila follower per la pagina ‘Parole in evoluzione’. I carabinieri, già nei giorni successivi alla scomparsa, avevano acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, mentre la Prefettura ha attivato la procedura di ricerca per persone scomparse, allargandole a tutto il territorio nazionale. L’ultimo avvistamento della 27enne è stato nel pomeriggio del 24 novembre dopo essersi allontanata da casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

