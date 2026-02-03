Pesca illegale nello Stretto sequestrati oltre 100 chili di novellame | donati a enti caritatevoli

La Guardia di Finanza ha fermato un carico di novellame di sarda nello Stretto di Messina. Oltre 100 chili di pesce sono stati sequestrati e donati a enti caritatevoli. L’operazione ha evitato che il prodotto venisse venduto illegalmente. Gli investigatori stanno ancora indagando sui responsabili.

Oltre cento chili di novellame di sarda sono stati sequestrati e devoluti in beneficenza grazie a un'operazione della Guardia di Finanza, che ha sventato un trasporto illecito di prodotto ittico sottomisura. L'azione, condotta dalla Stazione Navale di Messina nell'ambito dei controlli sul.

