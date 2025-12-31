Adrano sequestrati oltre 100 chili di botti illegali | denunciato un commerciante
Nella città di Adrano, le forze di polizia hanno sequestrato oltre 100 chili di fuochi d’artificio illegali, individuando un deposito non autorizzato. L’intervento, condotto dalla squadra artificieri, è stato avviato a seguito di una segnalazione. Un commerciante è stato denunciato per il possesso e la possibile vendita di materiali esplodenti non conformi alle normative vigenti, contribuendo a garantire la sicurezza pubblica e prevenire rischi legati a fuochi d’artificio illegali.
I poliziotti della squadra artificieri hanno individuato, su segnalazione, un deposito di fuochi d’artificio ad Adrano. Complessivamente, gli agenti hanno recuperato 108 chili di botti e hanno denunciato all’autorità giudiziaria un commerciante di 50 anni, per detenzione illegale di materiale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
