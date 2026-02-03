Perugia vede la polizia e lancia la cocaina

La polizia di Perugia ha denunciato un 19enne albanese. Quando ha visto gli agenti, il giovane ha lanciato una dose di cocaina. La sostanza è stata sequestrata e il ragazzo è stato portato in commissariato.

Vede la polizia e lancia la cocaina. La polizia di Perugia ha denunciato un 19enne, cittadino albanese, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È successo in via della Valtiera nel tardo pomeriggio del 27 gennaio. L'uomo è stato intercettato a bordo di un'auto in.

A Perugia, la polizia ha fermato un’auto sospetta e, durante il controllo, sono state trovate e sequestrate cocaina, hashish e MDMA.

Un uomo è stato denunciato per spaccio dopo aver tentato di fuggire alla vista della polizia e aver lanciato droga nel cortile di un condominio.

