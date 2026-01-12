Perugia la polizia vede un' auto sospetta e interviene | presi con cocaina hashish e mdma

A Perugia, la polizia ha fermato un’auto sospetta e, durante il controllo, sono state trovate e sequestrate cocaina, hashish e MDMA. Tre giovani, di 26, 25 e 22 anni, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

Cocaina, hashish e mdma. La polizia di Perugia ha arrestato un 26enne, un 25nne e un 22enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I tre sono stati intercettati a bordo di un'auto in via Gerardo Dottori nel cuore della notte. Gli agenti hanno fermato il veicolo e identificato. Perugia, arrestati tre giovani per spaccio durante un controllo notturno - L'operazione è scattata quando gli agenti delle Volanti, transitando in via Gerardo Dottori, hanno notato un'auto con atteggiamenti sospetti e deciso di procedere a un controllo più approfondito del c ...

