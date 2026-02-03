perquisita la sede di parigi di x musk convocato in procura

La sede di X a Parigi è stata perquisita questa mattina dall’unità anticrimine informatico. Gli agenti hanno fatto irruzione nel quartier generale del social network di Elon Musk, senza mettere in atto arresti o provocare incidenti. La procura francese indaga su alcuni sospetti legati alle attività del social. La società e Musk non hanno ancora commentato l’accaduto.

La sede francese di X, il social network di Elon Musk, è stata perquisita dall'unità anticrimine informatico di Parigi. L'annuncio dei procuratori arriva in un momento in cui l'Europa si sta inasprendo nei confronti delle aziende che operano su Internet. Gli inquirenti hanno convocato il miliardario dell'hi-tech e l'ex amministratore delegato dell'azienda Linda Yaccarino per un "interrogatorio volontario nella di "responsabili de facto e de jure della piattaforma X al momento dei fatti". Yaccarino si era dimessa dalla carica di amministratore delegato di X nel luglio dello scorso anno. La Francia ha annunciato di voler vietare l'utilizzo dei social media per i minori di 15 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Elon Musk sarà ascoltato il 20 aprile dalla procura di Parigi.

La polizia francese ha effettuato ieri mattina una serie di perquisizioni nella sede di X a Parigi.

Guai in vista per Musk. Perquisita dalla polizia anticrimine la sede di Parigi di XLa sede francese di X, il social network di Elon Musk, è stata perquisita dall'unità anticrimine informatico di Parigi. iltempo.it

Francia alla guerra con X: perquisita la sede di Parigi, Elon Musk sarà sentito dalla procura. Nel mirino anche i deepfake pedopornograficiSi muove la giustizia francese: il magnate americano e l’ex direttrice generale Linda Yaccarino convocati dalla procura: dovranno rispondere della diffusione di immagini illegali generate con l’Ai e c ... msn.com

