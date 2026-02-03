Perde la libertà per una lite sul fumo in casa | Così ha rovinato l' affidamento in prova

Un uomo perde la libertà dopo una lite per il fumo in casa. La moglie lavora come badante e il suo datore di lavoro aveva deciso di ospitare il marito dell’uomo, che era sotto affidamento in prova. Ma la situazione è degenerata: l’uomo ha rischiato di dare fuoco all’appartamento e ha minacciato il padrone di casa. Ora si trova di nuovo in cella, accusato di comportamenti pericolosi.

La moglie lavora come badante presso una famiglia, il datore di lavoro accetta di prendere in casa il marito della donna, sottoposto all'affidamento in prova, ma lui rischia di dare fuoco all'appartamento e minaccia il padrone di casa. Risultato: revocato l'affidamento in prova e portato in carcere, come confermato dalla Cassazione. L'episodio è avvenuto a giugno del 2025 a Perugia. L'uomo era stato affidato in prova dal 1° ottobre 2024, per scontare la pena residua per detenzione illecita di stupefacenti, e viveva con la famiglia in un appartamento a Perugia messo a disposizione gratuitamente dal proprietario in quanto la moglie dell'imputato ne assisteva gli anziani genitori come badante.

