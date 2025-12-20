Dopo l’ennesima lite con la compagna durante l’affidamento in prova 41enne trasferito in carcere

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’ennesima lite con la compagna durante l’affidamento in prova, scatta l’ordine di trasferimento in carcere. A fronte di quanto accaduto la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un uomo italiano, di 41 anni, in esecuzione al provvedimento dell’autorità giudiziaria di aggravamento della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

