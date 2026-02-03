Percorsi abilitanti il Ministero chiede numero e classe di concorso dei docenti neoassunti che devono conseguire il titolo entro il 31 agosto 2026

Il Ministero dell'Istruzione ha chiesto nuovamente agli uffici scolastici di comunicare quanti docenti neoassunti devono ancora ottenere il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2026. La richiesta riguarda il numero di insegnanti e le classi di concorso in cui sono stati assunti. La procedura si ripete dopo lo scorso anno scolastico, con l’obiettivo di monitorare meglio le certificazioni di abilitazione in vista del prossimo triennio.

Come già lo scorso anno scolastico il Ministero dell'Istruzione e del Merito richiede agli Uffici scolastici la rilevazione dei docenti neoassunti dalle graduatorie di merito e dagli elenchi idonei ex art. 2, c. 1, D.lgs. n. 452025 di cui ai DD.DD. 25752023 e 30592024 (PNRR1 e PNRR 2). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Percorsi abilitanti Ricostruzione di carriera docenti e ATA: domande online entro il 31 dicembre. La guida del Ministero Il Ministero ha aperto le iscrizioni online per la ricostruzione di carriera di docenti e personale ATA per l’anno scolastico 20252026. Anno di prova docenti: chi può svolgerlo nel 2025/26. Conteggio giorni per neoassunti entro 31 dicembre e supplenza valida Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Percorsi abilitanti Argomenti discussi: Corsi abilitanti 2025/2026: pubblicato il decreto del MUR con i 63.890 posti autorizzati; Percorsi abilitanti 30, 36, 60 CFU del 2025/26: chi può partecipare, tempi e costi [LO SPECIALE]; Percorsi abilitanti 60/36/30 CFU: pubblicato il decreto di attivazione per il 2025/26 [Decreto]; Percorsi abilitanti 2025/26, pubblicato il decreto con i posti autorizzati nelle Università e la tabella dei titoli valutabili. Percorsi abilitanti 2025/26: il merito dei triennalisti non viene valorizzato. Letterainviata da Giuseppe Iannella - Gentile redazione, vi scrivo per segnalare una grave criticità relativa ai percorsi abilitanti previsti per l’a.a. 2025/2026. orizzontescuola.it Percorsi abilitanti per Docenti 2026: autorizzati 63890 posti, ecco il Decreto MURE' stato pubblicato il Decreto MUR che autorizza 63890 posti per i percorsi abilitanti per docenti a.a. 2025 2026. Ecco il testo del DM in pdf da scaricare con le Tabelle dei posti e tutte le informaz ... ticonsiglio.com Orizzonte Scuola. . Il Ministero dell'Università ha pubblicato martedì 27 gennaio i decreti sui percorsi abilitanti per l'anno accademico 2025-2026. I singoli atenei provvederanno a emanare i bandi per consentire agli aspiranti docenti di accedere ai corsi. Resta - facebook.com facebook Percorsi abilitanti a.a. 2025/26: è il periodo di presentazione della domanda. Alcuni Atenei avevano già predisposto il bando in attesa del decreto, altri invece lo pubblicano in questi giorni, con pochi giorni a disposizione. Altri Atenei, probabilmente… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.