Ricostruzione di carriera docenti e ATA | domande online entro il 31 dicembre La guida del Ministero

Il Ministero ha aperto le iscrizioni online per la ricostruzione di carriera di docenti e personale ATA per l’anno scolastico 2025/2026. La domanda, che consente il corretto inquadramento nelle fasce stipendiali, deve essere presentata entro il 31 dicembre. Questa procedura rappresenta un passaggio importante per il personale scolastico, garantendo un aggiornamento accurato della propria posizione professionale.

