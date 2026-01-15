Anno di prova docenti | chi può svolgerlo nel 2025 26 Conteggio giorni per neoassunti entro 31 dicembre e supplenza valida

L’anno di prova dei docenti nell’a.s. 2025/26 riguarda i neoassunti e i docenti in supplenza valida. È importante conoscere i giorni previsti e le scadenze per il conteggio, come la data del 31 dicembre. Questo documento fornisce chiarimenti dell’USR Marche su chi deve svolgere l’anno di prova e formazione, le modalità di svolgimento e le nuove disposizioni per il conteggio delle giornate, garantendo un percorso trasparente e conforme alle normative vigenti.

