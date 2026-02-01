Ufficiale Immobile è del Paris FC

Il Paris FC ha confermato l’acquisto di Ciro Immobile dal Bologna. L’attaccante italiano ha firmato un contratto fino al 2027 e ora indossa la maglia del club francese. L’annuncio è arrivato ufficialmente, mettendo fine alle voci di mercato.

Ora è ufficiale. Il Paris FC ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Ciro Immobile. L’attaccante italiano arriva dal Bologna e ha firmato un contratto fino al 2027. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del club parigino: “Benvenuto Ciro”. Operazione chiusa, documenti firmati, nuova avventura pronta a partire.????????????? L’attaquant italien rejoint le Paris FC en provenance de Bologne #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.comSvHMReKZH5 — Paris FC (@ParisFC) February 1, 2026 L'articolo proviene da serieAgoal.it. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Argomenti discussi: Fondo Prima Casa; I colpi di mercato: Napoli vicino ad Alisson Santos, Immobile verso il Paris Fc; Genoa-Bologna, le formazioni ufficiali della partita di Serie A; Immobile lascia a sorpresa il Bologna: accordo chiuso con il Paris FC.

