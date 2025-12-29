Spalletti Juve lo spogliatoio pensava fosse pazzo | il retroscena su quella frase detta quando è arrivato
Quando Luciano Spalletti è arrivato alla Juventus, alcune indiscrezioni rivelano che lo spogliatoio lo considerasse una scelta insolita o inaspettata. Una frase, attribuita a quel momento, ha suscitato curiosità e discussioni tra i giocatori. Questo retroscena offre uno sguardo sulla percezione iniziale del tecnico e sul suo ingresso nel club, evidenziando le dinamiche interne e le aspettative legate a questa nomina.
Spalletti Juve, «lo spogliatoio pensava fosse pazzo»: il retroscena su quella frase detta quando il tecnico è arrivato a Torino. In soli sessanta giorni, Luciano Spalletti ha trasformato radicalmente l’atmosfera in casa Juventus, portando la squadra dalla “depressione autunnale” ai sogni di gloria per il nuovo anno. Quando, a fine ottobre, l’ex CT della Nazionale ha preso il posto di Igor Tudor, pochi avrebbero scommesso su una chiusura di 2025 a un ritmo così sostenuto. La sfida di Spalletti. Fin dal giorno della sua presentazione alla Continassa, Spalletti ha mostrato una determinazione incrollabile, dichiarando apertamente l’obiettivo del club: Ambizione tricolore: Il tecnico ha chiesto subito ai giocatori e all’ambiente di puntare al rientro nella lotta per lo scudetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Chivu Inter, con questa frase ha conquistato lo spogliatoio: il retroscena
Leggi anche: Cremonese Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Non perfetti ma già i primi sprazzi dell’idea di Spalletti. E quella frase su Vlahovic dice tutto…» – VIDEO
Non invitano David a cena? Mette il formaggio sulla pasta alle vongole. Dietro alla battuta di Spalletti; Birindelli: Io, pisano, andavo in curva a vedere Kieft e Dunga. Per la Juve non sarà una passeggiata; Juventus-Spalletti, quale futuro: Elkann ha fatto una promessa. E Conte?.
Retroscena Juve: sfuriata Spalletti a Pisa negli spogliatoi! Cosa ha mandato fuori di testa Luciano - Il tecnico sprona la squadra a fine primo tempo, ma la reazione è più lenta rispetto alla Champions League contro il Pafos. tuttosport.com
Juve, caso David: Gatti tende una mano al compagno, Spalletti pensa a Openda titolare contro la Roma - Dalle voci su un presunto isolamento alle risposte social dei compagni: la Juventus prova a spegnere il caso David alla vigilia della sfida con la Roma, ma Spalletti pensa a Openda dal 1' ... sport.virgilio.it
Rinascimento Juve, Spalletti: "Serve equilibrio". Baroni, occasione persa - Quello granata amaro dopo il KO in casa con il Cagliari: "Serviva più cattiveria davanti e su i due gol" ... rainews.it
Spalletti-Yildiz, la scintilla che fa volare la Juve x.com
#Spalletti parla a Mediaset Le parole del tecnico della #Juve - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.