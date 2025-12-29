Spalletti Juve lo spogliatoio pensava fosse pazzo | il retroscena su quella frase detta quando è arrivato

Quando Luciano Spalletti è arrivato alla Juventus, alcune indiscrezioni rivelano che lo spogliatoio lo considerasse una scelta insolita o inaspettata. Una frase, attribuita a quel momento, ha suscitato curiosità e discussioni tra i giocatori. Questo retroscena offre uno sguardo sulla percezione iniziale del tecnico e sul suo ingresso nel club, evidenziando le dinamiche interne e le aspettative legate a questa nomina.

Spalletti Juve, «lo spogliatoio pensava fosse pazzo»: il retroscena su quella frase detta quando il tecnico è arrivato a Torino. In soli sessanta giorni, Luciano Spalletti ha trasformato radicalmente l'atmosfera in casa Juventus, portando la squadra dalla "depressione autunnale" ai sogni di gloria per il nuovo anno. Quando, a fine ottobre, l'ex CT della Nazionale ha preso il posto di Igor Tudor, pochi avrebbero scommesso su una chiusura di 2025 a un ritmo così sostenuto. La sfida di Spalletti. Fin dal giorno della sua presentazione alla Continassa, Spalletti ha mostrato una determinazione incrollabile, dichiarando apertamente l'obiettivo del club: Ambizione tricolore: Il tecnico ha chiesto subito ai giocatori e all'ambiente di puntare al rientro nella lotta per lo scudetto.

