TS – il retroscena e la frase che ha rovinato tutto

Ecco un’introduzione possibile: Recenti indiscrezioni di Tuttosport svelano un retroscena riguardante la Juventus di Spalletti, che avrebbe potuto essere guidata da Gasperini, il prossimo avversario dei bianconeri con la Roma. Questa notizia ha suscitato molte riflessioni nel mondo del calcio, aprendo nuovi scenari sul futuro della squadra. Tuttavia, tutto ciò si è concluso con una sorpresa che ha cambiato le carte in tavola. TS – il retroscena e la frase che ha

2025-12-20 13:17:00 Non lascia di certo indifferenti l'ultima news di Tuttosport: La Juventus di Spalletti poteva essere di. Gasperini, prossimo avversario dei bianconeri sulla panchina della Roma. Archiviata la passata stagione con la qualificazione in Champions League, i bianconeri alla fine optarono per la conferma di Tudor dopo l'arrivo di Damien Comolli in dirigenza. Igor arrivò inizialmente come traghettatore, salvo poi cominciare anche la stagione attuale prima dell'inevitabile esonero al termine di un periodo nero in termini di risultati. E il croato non era la priorità, bensì una sorta di ripiego dopo gli interessamenti per altri profili come quelli di Conte e Gasperini.

