rimossi i profili social di fabrizio corona e falsissimo

Nelle ultime ore, i profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi da Instagram e da altre piattaforme digitali. Le sue pagine sono state cancellate o oscurate, lasciando i follower senza più aggiornamenti. Corona, quindi, scompare temporaneamente dai social network, ma non si sa ancora se questa sia una decisione definitiva o solo un passaggio momentaneo.

(Adnkronos) – Niente più traccia di Fabrizio Corona e Falsissimo su Instagram. Nelle ultime ore, diverse piattaforme digitali stanno rimuovendo e oscurando i profili social di Fabrizio Corona. Su Instagram niente più post, né sul suo profilo personale, né nella pagina Falsissimo dove le ultime puntate avevano provocato una reazione legale di Mediaset e di Alfonso Signorini. La rimozione di queste ore, da quanto trapela, sarebbe legata a un'azione legale di Mediaset che va a colpire, come nel caso dell'ultima puntata dello scorso gennaio, le leggi che riguardano il copyright.

