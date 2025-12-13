Valditara nella bara e insulti a Meloni | la violenza degli studenti ProPal

Gli studenti protestano contro il governo con un corteo partito da viale Monza, mentre si svolge una manifestazione della Lega con Salvini e Valditara alla Bocciofila Martesana. La tensione tra le parti si manifesta anche attraverso insulti e scritte offensive, riflettendo la crescente polarizzazione e le tensioni nel panorama politico e sociale italiano.

La solita violenza dei ProPal. Alla faccia della democrazia. È partito alle 14.45 da viale Monza il corteo degli studenti contro il governo, in concomitanza con la panettonata organizzata dalla Lega alla Bocciofila Martesana alla presenza del ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini e del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. La manifestazione, che conta una sessantina di giovanissimi che sventolano bandiere della Palestina e di Antifa Area, si muove lungo l'asse della Martesana con l'obiettivo dichiarato di contestare quello che gli organizzatori definiscono un appuntamento ''puramente simbolico'' e scollegato dalla realtà sociale prodotta dalle politiche di governo. Ilgiornale.it "Valditara nella bara" e insulti a Meloni. L'insulto choc contro il ministro dagli antagonisti - La minaccia di morte contro il titolare del dicastero dell'Istruzione è esplicita: il corteo vuole raggiungere la festa della Lega ... ilgiornale.it

