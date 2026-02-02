Meloni dai poliziotti feriti I pm non esitino sui violenti Schlein | Unisca non divida

La premier Giorgia Meloni si è recata all’ospedale Le Molinette di Torino per visitare i poliziotti rimasti feriti durante un corteo. Ha parlato con loro, ha espresso solidarietà e ha chiesto ai magistrati di non avere dubbi nel perseguire i responsabili della violenza. Nel frattempo, la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha invitato a unire le forze invece di dividerle, commentando le tensioni tra le parti.

Giorgia Meloni ha visitato l'ospedale Le Molinette di Torino per incontrare i poliziotti feriti in un'azione di violenza avvenuta durante un corteo. L'incontro, avvenuto in mattinata, è stato seguito da un messaggio chiaro: la premier ha chiesto ai magistrati di non esitare nel condannare chi ricorre alla violenza, sottolineando che le forze dell'ordine devono poter operare senza timore. La sua presenza ha scatenato un dibattito politico acceso, con il partito di maggioranza, Fratelli d'Italia, che ha accusato la sinistra e il Partito Democratico di aver alimentato tensioni con la loro presenza nei cortei.

