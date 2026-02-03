Perché Christopher Nolan è molto preoccupato dalla fusione di Warner con Netflix

Christopher Nolan, regista e presidente del sindacato dei registi a Hollywood, si dice molto preoccupato per l’ipotesi di fusione tra Warner Bros. e Netflix. Nolan teme che questa operazione possa cambiare troppo il mondo dello spettacolo e mettere a rischio i valori degli studi storici. La sua voce si alza in un momento di grande fermento nel settore, dove le alleanze tra colossi dell’intrattenimento stanno contribuendo a ridefinire il panorama dell’industria cinematografica.

Nolan, che è a capo del sindacato dei registi, la Director's Guild, a Hollywood, ha espresso molta preoccupazione per l'eventuale perdita di uno dei più antichi studios dell'industria Forse non in molti sono al corrente che Christopher Nolan è a capo della Directors Guild of America, il sindacato dei registi a Hollywood, e per questo ha espresso parole di profonda preoccupazione riguardo all'accordo che porterà Warner Bros. a fondersi con Netflix. Nolan, allo stesso tempo, sta completando il suo lavoro di post-produzione del suo prossimo film, Odissea, adattamento dell'opera epica di Omero che vedrà Matt Damon nei panni del protagonista e un super cast al suo fianco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

