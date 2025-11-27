Christopher Nolan rivela | Sono stato vicino a dirigere Troy con Brad Pitt

Il regista de Il cavaliere oscuro e The Prestige ha svelato di aver quasi diretto uno dei film storici più famosi di Hollywood negli ultimi venticinque anni. Intervistato dal magazine Empire, Christopher Nolan, impegnato a realizzare un adattamento cinematografico de L'Odissea di Omero ha rivelato che parecchi anni prima stava per portare la mitologia greca sullo schermo. Nei primi anni 2000, Christopher Nolan è stato molto vicino a dirigere il kolossal Troy, con protagonista Brad Pitt, e successivamente passato nelle mani di Wolfgang Petersen. Christopher Nolan stava per dirigere Troy "Wolfgang lo aveva sviluppato, e quindi quando lo studio decise di non procedere con il suo film di supereroi Batman Vs Superman, lui lo rivolle indietro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

