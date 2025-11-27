Christopher Nolan rivela | Sono stato vicino a dirigere Troy con Brad Pitt
Il regista de Il cavaliere oscuro e The Prestige ha svelato di aver quasi diretto uno dei film storici più famosi di Hollywood negli ultimi venticinque anni. Intervistato dal magazine Empire, Christopher Nolan, impegnato a realizzare un adattamento cinematografico de L'Odissea di Omero ha rivelato che parecchi anni prima stava per portare la mitologia greca sullo schermo. Nei primi anni 2000, Christopher Nolan è stato molto vicino a dirigere il kolossal Troy, con protagonista Brad Pitt, e successivamente passato nelle mani di Wolfgang Petersen. Christopher Nolan stava per dirigere Troy "Wolfgang lo aveva sviluppato, e quindi quando lo studio decise di non procedere con il suo film di supereroi Batman Vs Superman, lui lo rivolle indietro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti simili trattati di recente
A quanto pare, Christopher Nolan ha costruito un 'vero' Ciclope per le riprese di Odissea, rifiutando la CGI... https://cinema.everyeye.it/notizie/odissea-film-usera-animatronic-giganti-cgi-ciclope-secondo-rumor-844014.html?utm_medium=Social&utm_source - facebook.com Vai su Facebook
Christopher Nolan, Zendaya e Matt Damon sul set di “The Odyssey”. Vai su X
Christopher Nolan rivela: “Sono stato vicino a dirigere Troy con Brad Pitt” - Il regista de Il cavaliere oscuro e The Prestige ha svelato di aver quasi diretto uno dei film storici più famosi di Hollywood negli ultimi venticinque anni. movieplayer.it scrive
Christopher Nolan rivela che prima di The Odyssey: "Ero stato assunto per dirigere Troy" - L'esperienza mancata ha alimentato nel tempo la sua attrazione per il mito greco, culminando oggi nel kolo ... Come scrive msn.com
Odissea: Matt Damon rivela la “richiesta non negoziabile” di Christopher Nolan - Scopri la richiesta non negoziabile di Christopher Nolan a Matt Damon per Odissea e come ha influenzato il look dell’attore sul set. cinefilos.it scrive