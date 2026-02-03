San Biagio protegge la gola e il naso | perché il 3 febbraio si mangia una fetta di panettone raffermo

Questa mattina a Milano è festa di San Biagio e in molti hanno scelto di rispettare la tradizione. Tra chi si è svegliato presto e chi ancora sta decidendo, la fetta di panettone raffermo è protagonista. Per molti, mangiarlo oggi ha un significato speciale, come un modo per proteggere gola e naso, secondo la credenza popolare. La giornata si svolge tra conversazioni e piccoli riti, con le strade che si riempiono di persone che seguono questa usanza antica.

Milano, 3 febbraio 2026 – E voi l'avete mangiata – o state per mangiarla – questa mattina una fetta di panettone? Oggi, martedì 3 febbraio, si festeggia San Biagio. Una data che porta alla memoria, soprattutto in chi ha qualche anno in più, una delle tradizioni più care a generazioni di milanesi e lombarde. Fare colazione con una fetta di panettone, rigorosamente aperto a Natale e conservato fino a oggi, sarebbe di beneficio alla gola e a tutto l'apparato respiratorio, difendendolo da patologie e malanni di stagione, ancora ricorrenti all'inizio di febbraio. Ma da dove arriva questa usanza? Il racconto della religione.

