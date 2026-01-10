grand ciel di akihiro hata con damien bonnard al cinema dal 26 febbraio

“GRAND CIEL” DI AKIHIRO HATA CON DAMIEN BONNARD UN MYSTERY THRILLER IN SALA DAL 26 FEBBRAIO 2026 DISTRIBUITO DA NO.MAD ENTERTAINMENT Presentato in concorso nella sezione Orizzonti all’ultimo Festival di Venezia, Grand Ciel (FranciaLussemburgo) di Akihiro Hata (Les Invisibles, A la chasse), con protagonista Damien Bonnard – già interprete principale di Les Misérables, candidato all’Oscar come Miglior Film Internazionale – arriva nelle sale il 26 febbraio, distribuito da No.Mad Entertainment. Grand Ciel racconta la storia di Vincent, un operaio che lavora di notte in un cantiere di un quartiere futuristico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Venezia 82 – Grand Ciel. Intervista a Akihiro Hata e Damien Bonnard - Dopo la presentazione di Grand Ciel nella sezione Orizzonti del festival di Venezia il regista Akihiro Hata ... sentieriselvaggi.it

Grand ciel, di Akihiro Hata - Nel gergo dell’edilizia, per “cancro del cemento” si intende un fenomeno chimico chiamato ASR (o reazione ... sentieriselvaggi.it

“Grand Ciel (The Site)” di Akihiro Hata - Grand Ciel è il nome di un quartiere in costruzione in Francia: un distretto tecnologico, costellato di grattacieli, che promette di essere ecosostenibile e inclusivo, di dare benessere e lavoro a ... nonsolocinema.com

