Per smettere di fumare basta dare un nome alle cose che ci fanno venire voglia di una sigaretta

Smettere di fumare resta una delle sfide più dure per chi fuma da tempo. Chi ci prova sa che bisogna affrontare le tentazioni e capire cosa spinge a cercare una sigaretta. Ora, alcuni esperti suggeriscono un metodo semplice: dare un nome alle cose che fanno venire voglia di accendersi una sigaretta. Con questa strategia, si può imparare a riconoscere meglio i momenti e le motivazioni che ci spingono a fumare, rendendo più facile il percorso verso l’astinenza.

La cosiddetta "etichettatura degli stimoli" regola le nostre emozioni dando un nome agli stimoli che accendono la dipendenza. Un nuovo studio dimostra che la tecnica può ridurre efficacemente il desiderio di fumare Chiunque ci abbia provato lo sa bene: per un fumatore incallito, abbandonare le sigarette è una delle sfide più difficili che ci si può trovare ad affrontare nella vita. E anche quando ci si riesce, un passo falso è sempre dietro l'angolo: basta vedere qualcuno che fuma, o sentire l'odore del tabacco che brucia, per trovarsi nel bel mezzo di una crisi d'astinenza.

Il Centro Antifumo di Udine presenta una nuova edizione del corso per smettere di fumare.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Riprendono gli incontri organizzati da Asl Toscana Sud Est dedicati a chi desidera smettere di fumare.

Citisina per smettere di fumare #farmacista #smetteredifumare #citisina

